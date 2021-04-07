Артемий Панарин сравнялся с результатом Сергея Березина по голам в НХЛ
В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду разгромил «Питтсбург Пингвинз» со счётом 8:4.
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 15 минут 31 секунду и набрал 4 (1+3) очка, заработав показатель полезности «+2».
Для Панарина вторая заброшенная шайба в матче стала 160-й в 418 матчах за карьеру в НХЛ. Артемий вышел на 26-е место по голам в лиге среди российских игроков.
29-летний форвард сравнялся с результатом Сергея Березина (160 точных бросков в 502 встречах). Следующей целью для Панарина является позиция Игоря Ларионова, на счету которого 169 голов в 921 матче.
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