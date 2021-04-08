Кирилл Капризов забил 15-й гол в сезоне НХЛ

В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» идёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Колорадо Эвеланш».

На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче – 1:0 в пользу хозяев. Единственную на данный момент шайбу забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Это его 15-й гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также в его активе 17 результативных передач в 38 матчах.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.