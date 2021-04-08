Капитан «Лос-Анджелеса» Копитар вышел на второе место в истории клуба по сыгранным матчам
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Аризону Койотс». В ходе третьего периода гости впереди — 3:1.
Этот матч стал 1111-м для нападающего «Лос-Анджелеса» Анже Копитара. Словенский форвард вышел на второе место в клубной истории по этому показателю, повторив результат Дэйва Тэйлора. Клубный рекорд принадлежит продолжающему играть за «королей» нападающему Дастину Брауну (1219).
Анже был выбран «Лос-Анджелесом» на драфте 2005 года в первом раунде под общим 11-м номером. Он обладатель Кубка Стэнли в сезонах-2011/2012 и 2013/2014. Является первым словенским хоккеистом, играющим в НХЛ, участвовавшим в Матче звёзд НХЛ, а также обладателем Кубка Стэнли и капитаном клуба.
Анже Копитар вышел на третье место по матчам в истории «Лос-Анджелеса»
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