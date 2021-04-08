Григорий Панин поддержал капитана «Авангарда» Емелина

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин выложил в «Инстаграме» фото капитана «Авангарда» Алексея Емелина и поддержал его.



«Хочу поддержать и пожелать здоровья Лёхе. И прошу не обращать внимания на то, что пишут в СМИ», – написал Панин в «Инстаграме».

Напомним, защитник омского «Авангарда» Алексей Емелин обратился в РКБ 2 с температурой после завершения первого матча финальной серии Восточной конференции КХЛ. Его перевели в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Однако анализы показали отрицательный результат.



Ранее была информация, что в анализах Емелина были обнаружены наркотические средства, однако после обследования хоккеиста в НИИ Склифосовского эту информацию опровергли.