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Григорий Панин поддержал капитана «Авангарда» Емелина

Григорий Панин поддержал капитана «Авангарда» Емелина
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин выложил в «Инстаграме» фото капитана «Авангарда» Алексея Емелина и поддержал его.

«Хочу поддержать и пожелать здоровья Лёхе. И прошу не обращать внимания на то, что пишут в СМИ», – написал Панин в «Инстаграме».

Напомним, защитник омского «Авангарда» Алексей Емелин обратился в РКБ 2 с температурой после завершения первого матча финальной серии Восточной конференции КХЛ. Его перевели в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Однако анализы показали отрицательный результат.

Ранее была информация, что в анализах Емелина были обнаружены наркотические средства, однако после обследования хоккеиста в НИИ Склифосовского эту информацию опровергли.

Источник: в крови капитана «Авангарда» Емелина не обнаружили следов наркотиков
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