Источник: в крови капитана «Авангарда» Емелина не обнаружили следов наркотиков

Врачи института Склифосовского не нашли наркотиков в крови хоккеиста сборной России и капитана омского «Авангарда» Алексея Емелина, сообщает телеграм-канал Baza.



Как сообщает источник, Емелину был поставлен диагноз — острая печёночная недостаточность. По версии врачей, Емелин мог принять слишком много обезболивающих после травмы. В крови хоккеиста нашли следы ибупрофена и парацетамола.



В настоящий момент спортсмена вернули из обсервации в отделение трансплантологии.



Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что МВД проводит проверку из-за обнаружения в крови хоккеиста следов наркотических средств. Речь шла о следах опиатов и каннабиноидов. В пресс-службе МВД по РТ подтвердили, что данные медицинской экспертизы, как это и положено в таких случаях, поступили в ведомство.

Трансплантация печени, следы наркотиков… Почему никто не знает, что случилось с Емелиным? Вокруг ситуации с капитаном «ястребов» много слухов, и омский клуб в этом виноват больше всех.