Источник: болезнь Емелина могла быть вызвана передозировкой лекарствами

«Наркотики», которые нашли в крови Алексея Емелина, оказались сильнодействующими лекарствами с кодеином, сообщает телеграм-канал Mash.



Ранее о запрещённых веществах в организме капитана омского «Авангарда» сообщало МВД Татарстана. Тесты проводило республиканское бюро медицинской экспертизы, оно и дало МВД несколько преждевременное заключение. Сейчас Емелин лежит в центре трансплантологии при институте Склифосовского в Москве.



Поведение спортсмена могло быть вызвано передозировкой лекарствами: они вызывают психомоторное возбуждение, отчего кажется, что человек находится в состоянии зависимости от веществ. Кроме того, анализ крови на тропонин выдал повышенный показатель, характерный для инфаркта. Наркотические вещества в крови Емелина не обнаружены.