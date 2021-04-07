Врач-нарколог объяснил, как следы наркотических средств могли попасть в организм Емелина

Врач-нарколог Сергей Лебедев рассказал, каким образом наркотические средства могли попасть в организм капитана омского «Авангарда» Алексея Емелина.
«Опиаты могли попасть в организм Емелина через сильные обезболивающие. Большинство препаратов сильного обезболивания на их основе. А каннабиноиды могут попасть в организм только через лёгкие», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, ранее появилась информация о том, что в анализах капитана «Авангарда» Алексея Емелина были обнаружены следы наркотических средств. Предварительно речь шла о следах опиатов и каннабиноидов. В пресс-службе МВД по РТ подтвердили, что данные медицинской экспертизы, как это и положено в таких случаях, поступили в ведомство. В ближайшее время в МВД начнётся проверка.
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