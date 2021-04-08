«Вашингтон» раскрасил в цвета ЛГБТ профиль в «твиттере»

Хоккейный клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» поддержал акцию «Ночь гордости» и окрасил страницу в официальном «твиттере» клуба в цвета ЛГБТ.



Предстоящий матч чемпионата НХЛ против «Бостона» будет посвящён акции «Ночь гордости» в поддержку меньшинств. Клуб проведёт «Ночь гордости» в пятый раз подряд.



На раскатке перед игрой хоккеисты «Кэпиталз» заклеят свои клюшки специальным тейпом из цветов радуги.

Увидеть обновлённый дизайн можно на странице клуба в «Твиттере».

Ранее аналогичную акцию провёл клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Напомним, матч против «Бостона» состоится в пятницу, 9 апреля, в 2 часа ночи по московскому времени. В последнем матче между этими соперниками победу одержала команда из Бостона. «Брюинз» разгромили «Кэпиталз» со счётом 5:1.