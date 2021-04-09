Яруллин: в плей-офф победа зависит от вратаря на 80%. Но не один Билялов выиграл этот матч
Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин подвёл итоги встречи с «Авангардом» (2:1, 2-2).
«Тяжёлый матч, достойный финала конференции. Не было легко, всё на нервах, на эмоциях, болельщикам понравилось. Конечно, мы провели коррекцию после первых двух домашних матчей. Нам нужно было что-то менять, чтобы победить в Балашихе.
Я всегда придерживаюсь мнения, что в плей-офф победа зависит от вратаря на 80%. Но не только Тимур Билялов выиграл этот матч, все ребята действовали великолепно, с прекрасным настроем.
Не могу сказать, почему мы в казанских матчах блокировали меньше бросков, чем в гостевых. Рад, что мы этот компонент поправили, надо дальше также стараться», — передаёт слова Яруллина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
«Ак Барс» обыграл «Авангард» во второй раз подряд и сравнял счёт в серии
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