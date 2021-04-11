«Флорида» — фаворит на подписание Никиты Гусева, вышедшего на рынок свободных агентов

Стал известен один из клубов НХЛ, который претендует на подписание 28-летнего российского нападающего Никиты Гусева, недавно разорвавшего контракт с «Нью-Джерси Дэвилз».

Как сообщает в «Твиттере» авторитетный североамериканский журналист Эллиот Фридман, ссылаясь на корреспондента Sportsnet Криса Джонстона, «Флорида Пантерз» является фаворитом на подписание российского нападающего. Отметим, что уже 12 апреля в НХЛ состоится дедлайн.

Гусев не играл за «Дэвилз» с 20 марта. Ранее его выставляли на драфт отказов, но ни один клуб не забрал права на игрока.



В этом сезоне Никита Гусев провёл 20 матчей за «Нью-Джерси», в которых забросил две шайбы и отдал три голевые передачи. В прошлом сезоне в 66 матчах за «дьяволов» Никита Гусев забросил 13 шайб и отдал 31 передачу, суммарно набрав 44 очка.