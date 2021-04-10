Контракт Гусева с «Нью-Джерси» расторгнут, он стал неограниченно свободным агентом

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев прошёл процедуру безусловного драфта отказов, сообщает журналист Крис Джонстон в своём «твиттере». Таким образом, Гусев становится неограниченно свободным агентом, его контракт с клубом был расторгнут.
Контракт Гусева был рассчитан до конца текущего сезона.
Гусев не играл за «Дэвилз» с 20 марта. Ранее его уже выставляли на драфт отказов, но ни один клуб не забрал права на игрока.
В этом сезоне Никита Гусев провёл 20 матчей за клуб из Нью-Джерси, в которых забросил две шайбы и отдал три голевые передачи. В прошлом сезоне в 66 матчах за «дьяволов» Никита Гусев забросил 13 шайб и отдал 31 передачу, суммарно набрав 44 очка.
Напомним, что Никита Гусев перешёл в «Нью-Джерси Дэвилз» в 2019 году после окончания контракта с хоккейным клубом СКА из Санкт-Петербурга. В составе клуба из Санкт-Петербурга Гусев стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной олимпийских атлетов из России Никита Гусев стал олимпийским чемпионом на играх в Пхёнчхане. В шести матчах Гусев забросил четыре шайбы и отдал восемь передач, набрав 12 очков за турнир.
- 10 апреля 2021
-
19:50
-
19:18
-
18:58
-
18:15
-
17:59
-
17:55
-
17:25
-
16:58
-
16:33
-
16:16
-
15:39
-
15:25
-
14:58
-
14:21
-
14:00
-
13:52
-
13:36
-
13:00
-
12:52
-
12:38
-
12:14
-
11:55
-
11:35
-
11:23
-
11:05
-
10:56
-
10:10
-
10:00
-
09:55
-
09:30
-
09:17
-
08:58
-
08:38
-
08:15
-
07:56