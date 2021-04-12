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«Лос-Анджелес» продлил контракт с Алексом Иафалло. Общая сумма соглашения — $ 16 млн

«Лос-Анджелес» продлил контракт с Алексом Иафалло. Общая сумма соглашения — $ 16 млн
Хоккей / НХЛ 0
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Клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» продлил контракт с нападающим Алексом Иафалло. Как сообщает известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман, новое соглашение рассчитано на четыре сезона, за каждый из которых форвард заработает $ 4 млн. Таким образом, общая сумма соглашения равна $ 16 млн.

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 39 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 12 шайб и сделал 13 результативных передач при показателе полезности «-2». В среднем за матч Алекс проводит на льду чуть больше 20 минут игрового времени.

Ранее стало известно, что форвард «Лос-Анджелеса» Джефф Картер перешёл в стан «Питтсбург Пингвинз». В обмен «Кингз» получили условный выбор в третьем раунде драфта-2022 и право выбора в четвёртом раунде на драфте-2023.

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