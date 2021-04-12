Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Торонто» обменял Александра Барабанова в «Сан-Хосе Шаркс»

«Торонто» обменял Александра Барабанова в «Сан-Хосе Шаркс»
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Александр Барабанов продолжит карьеру в «Сан-Хосе Шаркс», сообщает журналист Эллиот Фридман.

В текущем сезоне форвард провёл 13 матчей в НХЛ и отметился одной результативной передачей. Барабанов проводит первый сезон в лиге. Ранее россиянин выступал в Континентальной хоккейной лиге за петербургский СКА.

Напомним, что трансферное окно Национальной хоккейной лиги закроется 12 апреля.

После 40 матчей «Сан-Хосе» с 40 очками занимает шестое место в Западном дивизионе. На пятой строчке «Аризона», у которой 43 балла в 42 матчах, замыкает топ-4 «Сент-Луис Блюз», набравший 44 очка в 41 встрече.

По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021