«Торонто» обменял Александра Барабанова в «Сан-Хосе Шаркс»
Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Александр Барабанов продолжит карьеру в «Сан-Хосе Шаркс», сообщает журналист Эллиот Фридман.
В текущем сезоне форвард провёл 13 матчей в НХЛ и отметился одной результативной передачей. Барабанов проводит первый сезон в лиге. Ранее россиянин выступал в Континентальной хоккейной лиге за петербургский СКА.
Напомним, что трансферное окно Национальной хоккейной лиги закроется 12 апреля.
После 40 матчей «Сан-Хосе» с 40 очками занимает шестое место в Западном дивизионе. На пятой строчке «Аризона», у которой 43 балла в 42 матчах, замыкает топ-4 «Сент-Луис Блюз», набравший 44 очка в 41 встрече.
По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
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