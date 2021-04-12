Бурдасов: СКА даже делал собрание по поводу большинства, возможно, появилась неуверенность

Капитан СКА Антон Бурдасов прокомментировал игру команды в большинстве.

«В конце сезона у нас вроде бы появилось большинство, но весь плей-офф оно простреливало мельком. С ЦСКА вообще ничего не получилось. Это не дело. В таких матчах всё решает большинство и меньшинство.

ЦСКА — хорошая, обученная команда. У них тоже работает тренерский штаб, получилось так, что они здорово перекрыли большинство. Плюс хорошо сыграл вратарь. Мы даже делали собрание по этому поводу, но потом большинства стало меньше. Возможно, появилась неуверенность из-за того, что долго не можем забить. Конечно, мы недовольны результатом. У нас стоит одна задача — выиграть Кубок. Команда это позволяет. Она у нас не только мастеровитая, но и молодая. Будем прогрессировать дальше.

Первый период Хелльберг держал нас в игре, давал нам шанс. Винить его никак нельзя. Со всеми случается. Мы поддержали его. Он делал всё, что мог. Хорошо отстоял две победные игры, и сегодня здорово сыграл», – передаёт слова Бурдасова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.