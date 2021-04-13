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Защитник «Сан-Хосе» Кныжов столкнулся с одноклубником. Гертл ушёл в раздевалку

Защитник «Сан-Хосе» Кныжов столкнулся с одноклубником. Гертл ушёл в раздевалку
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» на выезде обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 4:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Макс Комтуа, Александр Волков (2) и Рикард Ракелль. Волков за 18.52 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности "+2".

Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов в одном из эпизодов отправил в раздевалку своего партнёра по команде — чешского форвард Томаша Гертла, врезавшись в него в центре площадки.

Права на видео принадлежат NBCUniversal Media, LLC. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте TEAL TOWN USA.

Кныжов за 16.25 на льду один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «0».

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