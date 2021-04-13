Стась: для хоккеиста это классное время, когда всё самое решающее на кону

Нападающий «Авангарда» Андрей Стась поделился эмоциями от финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина.
«Атмосфера в команде замечательная. Огромное спасибо болельщикам, которые в Казань приехали. Очень чувствовалась их поддержка. Когда в команде находишься, всё время приятные эмоции. Это классное время для хоккеиста, спортсмена, когда всё самое решающее на кону.
Две хорошие команды, которые играют в активный и быстрый хоккей, всё решают мелочи и детали. Мы стараемся на каждую игру настраиваться, как на последнюю, поэтому я не думаю, что сегодня будет что-то особенное. Но могу сказать, что настрой будет запредельный», – сказал Стась YouTube-каналу «Авангарда».
Напомним, что шестой матч серии «Авангарда» и «Ак Барса» состоится 13 апреля в 19:00 мск. После пяти игр омский клуб ведёт – 3-2.
- 13 апреля 2021
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