Сергей Коньков: не знаю, почему в составе произошли изменения, но результат достигнут

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мнением о финальных сериях конференций.



«Тренер на то и есть тренер, чтобы он чувствовал команду, искал лучшие сочетания и принимал решения, которые приведут к победе. Тренерский штаб решил, что так будет лучше. Тем более после почти шести периодов Никитин прекрасно знал, в каком состоянии была команда. Мы не знаем, по причине повреждений или в силу других обстоятельств в составе произошли замены, но раз результат достигнут, значит, всё было сделано верно. Что касается непопадания в заявку Гилмора и Сошникова, то опять же тренерский штаб оценивает игру, сочетания звеньев, игроков по отдельности и делает выводы, кто лучше сыграет в конкретном матче.

Что касается СКА – ЦСКА, то при первой шайбе была несогласованность между защитником и вратарём. Но партнеры должны ложиться, выручать, ловить шайбу на себя, когда одноклубник ошибся. Матч был очень напряжённый, и в таких играх обычно всё идет до гола. По первой шайбе, наверное, можно сказать, что да, вратарь «привёз» гол себе сам, но тут отмечу, что защитники должны всегда общаться между собой и подсказывать своему голкиперу. Во втором голе ошибки Хелльберга нет. Защитники позволили нападающему вылезти на пятак, на ближнюю штангу, плюс Соркину удалось поднять шайбу, и там она уже перевалилась в ворота», – цитируют Конькова «Известия».