И. Гимаев: Казань и Омск — отличные равные команды. Мне хочется увидеть в финале «Ак Барс»

Заслуженный мастер спорта СССР Ирек Гимаев поделился мнением о финальной серии Восточной конференции, где играют «Авангард» и «Ак Барс».
«В этой серии я болею за «Ак Барс», именно их хотелось бы увидеть в финале с ЦСКА. Казань и Омск — отличные равные команды, поэтому седьмой матч нужен. Будет абсолютно справедливо сыграть все возможные матчи, очень интересно, чем в итоге закончится серия.
Идёт плей-офф, думаю, командам нет разницы, где забирать свои игры, все профессионалы. Что в гостевых, что в домашних играх «Ак Барс» и «Авангард» бьются и показывают хороший силовой хоккей. Конечно, фактор своих зрителей помогает, но настоящие фанаты, которые болеют этим, ездят поддерживать команду, где бы она не играла, а ребята чувствуют поддержку. По такой серии главное — желание хоккеистов выиграть и отдать ради этого все свои силы», – сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 13 апреля 2021
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