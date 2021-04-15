«Миннесота» обыграла «Аризону», Капризов сделал голевую передачу

«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Аризоной Койотс», российский форвард Кирилл Капризов оформил голевую передачу.
Встреча проходила на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась победой «Миннесоты» со счётом 5:2.
На 17-й минуте Матс Цуккарелло вывел «Уайлд» вперёд, на 23-й Джейкоб Чикран сравнял счёт, а на 28-й Зак Паризе снова вывел хозяев вперёд. За 46 секунд до конца второго периода Ник Бонина увеличил преимущество «Миннесоты» с передачи Кирилла Капризова. На 45-й минуте Цукарелло оформил дубль и сделал счёт крупным, а на 46-й Джаред Сперджен забросил пятую шайбу «Уайлд». На 49-й минуте Фил Кессел отыграл одну шайбу гостей.
В текущем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провёл 41 матч и набрал 35 очков за результативность: забросил 16 шайб и отдал 19 передач.
После 41 встречи «Миннесота» с 53 очками занимает третье место в таблице Западного дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
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