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«Вегас» разгромил «Лос-Анджелес», у Носека и Пасиоретти по 3 очка

«Вегас» разгромил «Лос-Анджелес», у Носека и Пасиоретти по 3 очка
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» на выезде разгромил «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 6:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Томаш Носек, Алекс Так, Макс Пасиоретти, Чандлер Стивенсон, Марк Стоун и Алекс Пьетранджело. Также Носек и Пасиоретти сделали по две результативные передачи. У «Лос-Анджелеса» дубль на свой счёт записал Тревор Мур.

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«Голден Найтс» одержал шестую победу в последних 10 играх, у «Кингз» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 17 и 18 апреля «Вегас» проведёт на выезде с «Анахайм Дакс», а «Лос-Анджелес» 17 и 19 апреля сыграет в гостях с «Колорадо Эвеланш».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 апреля 2021, четверг. 02:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Белльмар (О'Брайен, Комфер) – 10:28' (5x5)   1:1 Данн (Бозак, Хоффман) – 15:20' (5x4)   1:2 Комфер (О'Брайен, Тимминс) – 22:52' (5x5)   1:3 Рантанен (Макар, Маккиннон) – 25:17' (5x4)   1:4 Саад (Джост, Рантанен) – 31:17' (5x5)   2:4 Хоффман (Кайру, Крюг) – 45:55' (5x5)   3:4 Хоффман (Перрон, Тарасенко) – 56:44' (6x4)

Ранее в другом матче игрового дня НХЛ «Колорадо» на выезде обыграл «Сент-Луис», несмотря на два гола Майка Хоффмана.

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