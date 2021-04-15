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«Вегас» разгромил «Лос-Анджелес», у Носека и Пасиоретти по 3 очка

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» на выезде разгромил «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 6:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Томаш Носек, Алекс Так, Макс Пасиоретти, Чандлер Стивенсон, Марк Стоун и Алекс Пьетранджело. Также Носек и Пасиоретти сделали по две результативные передачи. У «Лос-Анджелеса» дубль на свой счёт записал Тревор Мур.

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«Голден Найтс» одержал шестую победу в последних 10 играх, у «Кингз» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 17 и 18 апреля «Вегас» проведёт на выезде с «Анахайм Дакс», а «Лос-Анджелес» 17 и 19 апреля сыграет в гостях с «Колорадо Эвеланш».

Ранее в другом матче игрового дня НХЛ «Колорадо» на выезде обыграл «Сент-Луис», несмотря на два гола Майка Хоффмана.