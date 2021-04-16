Раск стал первым вратарём в истории «Бостона», одержавшим 300 побед

Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» совершил 22 сейва и стал первым вратарём в истории клуба, одержавшим 300 побед в составе. Для этого Раску потребовалось 552 встречи, что поставило его на пятое место в истории лиги по этому показателю. Быстрее всех 300 побед оформил легендарный вратарь Жак Плант — ему потребовалось провести 521 матч для этого достижения.
«Брюинз» обыграли «Айлендерс» со счётом 4:1. В составе победителей голами отметились Крэйг Смит, Тейлор Холл и Брэд Маршан, оформивший дубль. «Айлендерс» ответили голом Трэвиса Зэйджака.
В нынешнем сезоне голкипер провёл 16 матчей, в которых пропустил 36 шайб. В среднем за матч Раск отражал 91,0% бросков. Коэффициент надёжности составил 2.31.
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