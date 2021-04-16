Кожевников: ни ФХР, ни власти уже не помогут Мирошниченко, это настоящая подлянка от США

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение властей США, отказавших форварду в доступе на территорию страны, из-за чего лидер лидер юниорской сборной России вынужден будет пропустить мировое первенство.
«То, что происходит — полнейший абсурд. Политика — политикой, хоккей — хоккеем. Политические разногласия никак не должны влиять на положение дел в хоккее. Сейчас ясно одно — американцы лишают сборную России одного из лидеров. Странное решение, но повлиять на это никто не может — ни руководство Федерации хоккея России, ни власти страны. Я слышал, что Мирошниченко, как и остальным ребятам, виза была сделана, однако затем в одностороннем порядке было принято решение его не пускать — на мой взгляд, это чистая подлянка. Стыдно. После этого случая мы ещё злее будем по отношению к Америке. И уверен, что на чемпионате мира ребята всё сделают, чтобы выступить достойно и американцам доказать, что, даже несмотря на их действия, мы будем биться за медали самого высокого достоинства», — сказал Кожевников «Чемпионату».
- 16 апреля 2021
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