Лаури подписал новый контракт с «Виннипегом» на $ 16 млн

Нападающий «Виннипег Джетс» Адам Лаури заключил новое соглашение с клубом, сообщается на сайте команды.



Новый контракт подписан на пять лет, в год Лаури будет получать $ 3 250 000 — таким образом, общая сумма соглашения составляет $ 16 250 000.



28-летний канадец Лаури играет в «Джетс» седьмой год — с сезона-2014/2015. Он был выбран в третьем раунде (67-е место) драфта НХЛ 2011 года. До «Виннипега» он провёл два сезона в фарм-клубе в АХЛ и четыре сезона в WHL. Адам — сын помощника тренера «Джетс» Дэйва Лаури.



В НХЛ в 452 матчах регулярного сезона он набрал 143 (65+78) очка и 228 минут штрафа. В плей-офф в 31 игре — 9 (3+6) очков плей-офф. В этом сезоне Лаури в 44 матчах набрал 20 (8+12) очков.