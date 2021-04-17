Сын Лукашенко во время матча ударил соперника клюшкой между ног

15 апреля в чемпионате Минска по хоккею среди любительских команд встречались безоговорочные лидеры второй лиги — «Бастион» и «Щит», сообщает by.tribuna.com. В обеих командах играют сыновья Александра Лукашенко.
За «Бастион» играют Виктор и Николай, за «Щит» — Дмитрий. Все трое приняли участие в матче. Очное противостояние закончилось победой «Бастиона» со счетом 2:0. В 26 сыгранных матчах команда не потерпела ни одного поражения.
Одним из ярчайших эпизодов встречи стала грязная игра Дмитрия Лукашенко. В середине первого периода он сначала ударил соперника клюшкой между ног, а потом ещё и опрокинул его. За это от судьи последовал пятиминутный штраф и удаление до конца матча.
Пострадавшим оказался лайнсмен Экстралиги Дмитрий Чижевский, лучший бомбардир любительского Д2 на данный момент с 75 очками в 26 матчах. Он покинул площадку только с помощью партнёров.
Сам Александр Лукашенко наблюдал встречу с трибун.
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