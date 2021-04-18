Павел Бучневич превзошёл результаты Олега Твердовского и Бориса Миронова по голам в НХЛ

17 апреля «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз» на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счётом 6:3 (3:0, 1:1, 2:2).
Российский нападающий Павел Бучневич стал первым игроком в истории хозяев, оформившим хет-трик в день рождения. Для Бучневича третья заброшенная шайба в матче стала 78-й в 290 матчах за карьеру в НХЛ. Павел вышел на единоличное 52-е место по голам в лиге среди российских игроков, превзойдя результаты защитников Олега Твердовского (77 в 713) и Бориса Миронова (76 в 716) по голам в НХЛ.
Следующей целью для 26-летнего Бучневича является позиция Олега Кваши, на счету которого 81 гол в 493 матчах. Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину — 730 шайб в 1193 матчах.
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