Артемий Панарин набрал четыре очка в матче, а Игорь Шестёркин побил рекорд «Рейнджерс», установленный в сезоне-1939/1940.

Фееричный матч Бучневича в НХЛ! Вошёл в историю, сделав хет-трик в день рождения!

Основной голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин начинал очередную игровую неделю регулярного чемпионата НХЛ в статусе единственного действующего российского вратаря без шат-аутов в североамериканской лиге, если вынести за скобки Ивана Просветова из «Аризоны Койотс», чей карьерный опыт на данный момент ограничивается тремя появлениями на льду. Но два матча с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0 и 4:0) позволили Игорю серьёзно улучшить личную статистику. 25-летний вратарь справился с 43 бросками за 120 минут, оформив два подряд сухаря.

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Воспитанник хоккейной школы «Крылья Советов» стал всего вторым новичком «синерубашечников», сыгравшим на ноль в двух матчах кряду за всю историю клуба. В 1927 году подобное удалось сделать голкиперу Лорну Шабо. Таким образом, поймавший кураж Шестёркин повторил достижение 94-летней давности. В этой связи было неудивительно, что и в третьем кряду матче с «дьяволами» тренерский штаб Дэвида Куинна доверил Игорю место на последнем рубеже «Рейнджерс».

У Шестёркина второй шат-аут подряд! Повторил достижение «Рейнджерс» 94-летней давности Панарин завершил матч с показателем полезности «+4» и приблизился к Ларионову по голам в НХЛ. А Кравцова лишили первой шайбы в лиге.

Первый период предыдущего матча этих команд завершился со счётом 3:0 в пользу «синерубашечников». Уже после 20 минут игры «Рейнджерс» сделали результат, а в оставшееся время могли морально настраиваться на повторную встречу. До определённого момента сегодняшний матч развивался по аналогичному сценарию. Хозяева открыли счёт уже на пятой минуте первого периода усилиями Павла Бучневича. Результативные передачи в этом эпизоде записали на свой счёт Артемий Панарин и Мика Зибанеджад.

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Вторую шайбу в матче «дьяволы» спровоцировали своими удалениями. Сначала в штрафной бокс отправился защитник Деймон Сиверсон, а затем гости нарушили численный состав, предоставив «Рейнджерс» шанс разыграть «пять на три». «Синерубашечники» устроили настоящий обстрел ворот Аарона Делла, завершившийся точным броском Райана Строума. Панарин снова отметился результативной передачей, которая стала для него 300-й за карьеру в НХЛ.

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Канадский форвард настолько оперативно реализовал двойное большинство, что сохранил своей команде приличное количество времени на игру в формате «пять на четыре». На доигровку большинства вышла вторая спецбригада «Рейнджерс» — и со своей задачей справилась на отлично. Четвёртый дубль в нынешнем сезоне оформил Бучневич, сделавший себе роскошный подарок на день рождения. 17 апреля Павлу исполнилось 26 лет. Игроки ньюйоркской команды забили три гола за четыре минуты и 22 секунды и повторили клубное достижение 19-летней давности. В последний раз «Рейнджерс» забивали три гола в двух матчах кряду в первом периоде ещё в январе 2002 года.

Российское шоу в Нью-Йорке продолжилось уже в самом начале второго периода. Спустя 32 секунды после вбрасывания отличился Панарин, забросивший 16-ю шайбу в текущей регулярке. Перед началом матча 29-летний нападающий с 46 очками в 33 матчах уступал только капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (69 в 42) и его одноклубнику Леону Драйзайтлю (61 в 42) по показателю «очки за матч» в этом сезоне НХЛ. В среднем Панарин набирал 1,44 очка за матч, тогда как Макдэвид — 1,64, а Драйзайтль — 1,45. Благодаря трём очкам, набранным во встрече с «Дэвилз», Артемий вышел на уровень 1,48 очка за матч, благодаря чему превзошёл немецкого форварда по этому показателю. И это был ещё не конец истории.

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Сделав счёт 4:0, «Рейнджерс» на продолжительное время просто выключились из игры, откровенно бросив играть. Шестёркин совершал сейв за сейвом, но за семь минут до конца периода отличился канадский нападающий Майкл Маклауд, пробивший Игоря с пятака. Сухая серия российского голкипера прервалась на отметке 152 минуты 37 секунд, что является четвёртым результатом в истории клуба и лучшим за последние 94 года. Первые три места в этом рейтинге принадлежат Шабо.

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Если же говорить о сухой серии Шестёркина применительно только к матчам с «Дэвилз», то Игорь совсем чуть-чуть не дотянул до красивой отметки в 200 минут. Игроки «дьяволов» не могли справиться с голкипером на протяжении 199 минут и 33 секунд. Российский вратарь установил клубный рекорд по сухой серии в матчах с одним и тем же соперником, побив достижение Дейва Керра, который в сезоне-1939/1940 не пропускал от «Монреаль Канадиенс» в течение 198 минут и 7 секунд.

После гола Маклауда «дьяволы» включились в игру изо всех сил, словно поверив в то, что Шестёркину можно забивать, тогда как «Рейнджерс» продолжали играть спустя рукава. Шанс на камбэк гости подарили себе на старте третьего периода, забив дважды за 64 секунды. Цели достигли мощные броски защитника Пи Кея Суббэна и нападающего Егора Шаранговича. Белорусский форвард сначала отметился голевой передачей, а затем отличился самостоятельно.

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Куинну пришлось использовать тайм-аут и экстренно приводить свою команду в чувства. Вмешательство американского наставника сработало, и «Рейнджерс» довели важнейшую игру до победного результата. Все вопросы о победителе матча снял Бучневич, поразивший пустые ворота и оформивший первый хет-трик за карьеру в НХЛ. Воспитанник череповецкого хоккея стал первым игроком в истории клуба с хет-триком в день рождения. Панарин сделал голевую передачу, набрав четвёртое очко в матче и 50-е в нынешнем сезоне.

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Точку же во встрече поставил Крис Крайдер, также отправив шайбу в пустые ворота. «Рейнджерс» продлили победную серию до трёх матчей и уже завтра проведут очередную встречу с «Нью-Джерси», в которой подопечные Куинна снова не имеют никакого права на поражение, если хотят продолжать надеяться на попадание в плей-офф.