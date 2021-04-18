Р. Ротенберг: в участии Мирошниченко в ЮЧМ-2021 помогли хорошие отношения с USA Hockey

Глава штаба юниорской сборной России по хоккею, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о том, как удалось добиться въезда Ивана Мирошниченко на территорию США для участия в юниорском чемпионате мира 2021 года.
«Мы проделали большую работу, чтобы Иван Мирошниченко смог принять участие в юниорском чемпионате мира. Были в постоянном контакте с ИИХФ и Американской ассоциацией хоккея — USA Hockey. Очень многое решили наши хорошие отношения с этой организацией. Наши партнёры приложили очень большие усилия, чтобы Иван смог попасть на территорию США. Мы очень благодарны USA Hockey, Олимпийскому комитету США, ИИХФ и лично её президенту Рене Фазелю за помощь», — приводит слова Ротенберга пресс-служба Федерации хоккея России.
Юниорский чемпионат мира — 2021 пройдёт во Фриско и Плэйно (Техас, США) с 26 апреля по 6 мая.
- 18 апреля 2021
-
16:50
-
16:21
-
16:15
-
15:55
-
15:30
-
15:00
-
14:43
-
14:25
-
13:57
-
13:31
-
13:11
-
12:47
-
12:28
-
12:13
-
11:58
-
11:40
-
11:17
-
10:50
-
10:46
-
10:19
-
09:51
-
09:24
-
09:00
-
08:46
-
08:32
-
07:55
-
07:36
-
07:15
-
06:59
-
06:51
-
06:39
-
06:30
-
06:21
-
05:50
-
05:38