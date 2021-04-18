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Р. Ротенберг: в участии Мирошниченко в ЮЧМ-2021 помогли хорошие отношения с USA Hockey

Р. Ротенберг: в участии Мирошниченко в ЮЧМ-2021 помогли хорошие отношения с USA Hockey
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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Глава штаба юниорской сборной России по хоккею, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о том, как удалось добиться въезда Ивана Мирошниченко на территорию США для участия в юниорском чемпионате мира 2021 года.

«Мы проделали большую работу, чтобы Иван Мирошниченко смог принять участие в юниорском чемпионате мира. Были в постоянном контакте с ИИХФ и Американской ассоциацией хоккея — USA Hockey. Очень многое решили наши хорошие отношения с этой организацией. Наши партнёры приложили очень большие усилия, чтобы Иван смог попасть на территорию США. Мы очень благодарны USA Hockey, Олимпийскому комитету США, ИИХФ и лично её президенту Рене Фазелю за помощь», — приводит слова Ротенберга пресс-служба Федерации хоккея России.

Юниорский чемпионат мира — 2021 пройдёт во Фриско и Плэйно (Техас, США) с 26 апреля по 6 мая.

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