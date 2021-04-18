Виталий Кравцов забросил первую шайбу в карьере в НХЛ

В эти минуты в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Рейнджерс» открыли счёт в матче на седьмой минуте — отличился Крис Крайдер, которому ассистировали Мика Зибанеджад и Артемий Панарин. На 15-й минуте команда из Нью-Йорка увеличила преимущество в счёте — отличился российский нападающий Виталий Кравцов.
Для Кравцова эта заброшенная шайба стала первой в карьере в Национальной хоккейной лиге. Всего на счету Кравцова 2 (1+1) очка в девяти встречах в НХЛ.
Кравцов дебютировал в НХЛ 3 апреля 2021 года. Россиянин был выбран «Рейнджерс» под общим девятым номером на драфте НХЛ в 2018 году.
В сезоне 2019/2020 Кравцов проводил матчи за «Хартфорд» в АХЛ. В 39 матчах нападающий забросил 6 шайб и отдал 9 передач, набрав 15 очков.
- 18 апреля 2021
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