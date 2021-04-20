Матч между ЦСКА и «Авангардом» начнётся с минуты молчания в память о Викторе Шувалове

Второй матч финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом», который состоится сегодня, начнётся с минуты молчания в память о Викторе Григорьевиче Шувалове, сообщает КХЛ на своём сайте.



Олимпийский чемпион 1956 года Виктор Шувалов скончался 18 апреля на 98-м году жизни. Предполагается, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция.



Шувалов был первым чемпионом мира (1954) и олимпийским чемпионом (1956), также выигрывал ЧМ-1956 и три раза — чемпионат Европы (1954, 1955, 1956). На Олимпиаде-1956 принял участие в семи матчах, забросив пять шайб. На чемпионатах мира Шувалов отыграл в 15 встречах, в которых отличился 13 раз. На его счету 150 матчей в чемпионатах СССР и 222 заброшенные шайбы. Свою игровую карьеру он провёл в «Дзержинце», ВВС МВО, ЦСКА и СКВО. Он являлся заслуженным мастером спорта СССР по хоккею с шайбой (1953) и многократным чемпионом СССР (1951-1953, 1955 и 1956).

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