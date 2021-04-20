Фетисов: попросил Мишустина поддержать возвращение «Адмирала» в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал, что просил премьер-министра РФ Михаила Мишустина поспособствовать возвращению «Адмирала» в КХЛ.
«Возвращение «Адмирала» — единственно правильное решение. Непонятно, почему лига не поддержала клуб в трудный момент. Мне удалось позвонить премьеру Мишустину перед тем, как он поехал на Дальний Восток, и попросить его поддержать возвращение «Адмирала» в КХЛ. Они встретились с губернатором Кожемяко и решили, что команда возвращается.
Я считаю, что это очень правильное решение. Дальний Восток — наша надежда в плане развития экономики и геополитики. Без команды, которая будет являться частью единой системы, сложно будет убеждать молодёжь в том, что Дальний Восток нужен и необходим нам. Поэтому решение правильное. Надеюсь, удастся приехать на матч открытия. У нас удивительные болельщики во Владивостоке. С первой игры билетов невозможно будет купить. Люди приходили на стадион как на праздник. Я нигде такой атмосферы не видел.
«Адмирал» ничего за год отсутствия в КХЛ не пропустил — особого развития хоккея не произошло. Единственное, что для руководства будет непростая история — собрать команду. Важно нацелить её, что она не новичок, а должна попадать в плей-офф. Всё будет зависеть от менеджмента», — рассказал Фетисов в эфире «Соловьёв LIVE».
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