Юханссон установил рекорд по количеству сухих матчей в одном плей-офф

Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон во втором финальном мачте Кубка Гагарина с «Авангардом» установил рекорд плей-офф КХЛ по количеству сухих матчей за один розыгрыш. Теперь у шведа семь без пропущенных мячей игр в Кубке Гагарина.

Юханссон в двух матчах плей-офф не позволил «Спартаку» забить в ворота ЦСКА, ещё один раз голкипер сыграл сухой матч с ярославским «Локомотивом», в финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина со СКА вратарь оформил три шат-аута, а во встрече с «Авангардом» провёл ещё один сухой матч.



Ранее шесть сухих матчей за один плей-офф проводил только Андерс Нильссон, который выступал за «Ак Барс» в сезоне-2014/15.

Напомним, что ЦСКА одержал победу над «Авангардом» во втором матче (3:0) и сравнял счёт в серии — 1-1.