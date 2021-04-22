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«Вегас» обыграл «Сан-Хосе», одержав восьмую победу подряд

«Вегас» обыграл «Сан-Хосе», одержав восьмую победу подряд
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джонатан Маршессо (2), Марк Стоун, Алекс Так и Маттиас Янмарк. За «Сан-Хосе» голы забили Тимо Майер и Томаш Гертл. Российский защитник Николай Кныжов за 18.04 на площадке один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2».

Эта победа стала для «Голден Найтс» восьмой подряд и девятой в последних 10 играх, у «Шаркс» это седьмое подряд поражение и восьмое в последних 10 встречах. Следующий матч 25 апреля «Вегас» проведёт на выезде с «Анахайм Дакс», а «Сан-Хосе» в этот же день примет «Миннесоту Уайлд».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 апреля 2021, четверг. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Майер (Келльман) – 02:38' (5x5)   1:1 Маршессо (Карлссон, Мартинес) – 06:51' (5x5)   1:2 Гертл (Марло, Карлссон) – 31:07' (5x5)   2:2 Стоун (Пасиоретти, Теодор) – 32:52' (5x4)   3:2 Так (Теодор, Маршессо) – 39:10' (5x5)   4:2 Маршессо (Янмарк) – 53:18' (5x5)   5:2 Янмарк (Маршессо) – 59:04' (en)

Ранее в рамках игрового дня «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Аризону Койотс» со счётом 4:1, шайбу на свой счёт записал Кирилл Капризов.

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