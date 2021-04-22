«Вегас» обыграл «Сан-Хосе», одержав восьмую победу подряд

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джонатан Маршессо (2), Марк Стоун, Алекс Так и Маттиас Янмарк. За «Сан-Хосе» голы забили Тимо Майер и Томаш Гертл. Российский защитник Николай Кныжов за 18.04 на площадке один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2».
Эта победа стала для «Голден Найтс» восьмой подряд и девятой в последних 10 играх, у «Шаркс» это седьмое подряд поражение и восьмое в последних 10 встречах. Следующий матч 25 апреля «Вегас» проведёт на выезде с «Анахайм Дакс», а «Сан-Хосе» в этот же день примет «Миннесоту Уайлд».
Ранее в рамках игрового дня «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Аризону Койотс» со счётом 4:1, шайбу на свой счёт записал Кирилл Капризов.
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