Пашков: почему «Куньлунь» и рижское «Динамо» занимают в КХЛ место «Югры» и «Кузни»?

Олимпийский чемпион Александр Пашков высоко оценил зрелищность финала Кубка Петрова между «Югрой» и «Металлургом» из Новокузнецка, а также высказал мнение, что эти команды должны вернуться в КХЛ.
«Соглашусь, что финал Кубка Петрова смотрится не менее эффектно, чем розыгрыш Кубка Гагарина. В ВХЛ уже провели несколько семиматчевых серий, там хоккей более открытый и непредсказуемый. Но при этом есть явный лидер – «Югра». 3-1 в финале с Новокузнецком — сильный результат Ханты-Мансийска, но до Кубка Петрова ещё нужно сделать один шаг, самый сложный.
В «Югре» проведена качественная селекционная работа, проявляет себя такой тренер, как Вадим Епанчинцев, которого, наверное, немного недооценили в КХЛ. Плюс есть школа, три выпускника которой — Марченко, Морозов и Галенюк — постепенно становятся лидерами в СКА. То есть работает система.
Лично мне «Югра» интересна прежде всего тем, что после перевода из КХЛ в ВХЛ клуб не сдал своих позиций — в отличие от Тольятти. Чем больше смотрю в КХЛ на наших беспросветных иностранных аутсайдеров – «Куньлунь» или рижское «Динамо», тем больше возникает вопросов, почему они занимают место «Югры» или того же Новокузнецка?!», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.
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