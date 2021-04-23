«Коламбус» потерпел 8-е поражение кряду, уступив на выезде «Тампе»

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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своём льду «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:1.

За «Тампу» дважды отличился Блейк Коулман и единожды Ондржей Палат. Автором единственной заброшенной шайбы «Коламбуса» стал Сет Джонс.

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв провёл на льду 16 минут 51 секунду и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «+1». У его коллеги по амплуа из «Коламбуса» Владислава Гаврикова – «-1» за 17.31 на льду.

Ворота «Тампы» в этой игре защищал Кёртис Макэллини, отразивший 24 броска из 25.

«Тампа-Бэй Лайтнинг», набрав 64 очка в 47 встречах, занимает 3-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Коламбус Блю Джекетс» (39), который потерпел 8-е поражение кряду, – на 8-м месте.

В параллельном матче «Бостон» на выезде крупно обыграл «Баффало» — 5:1.