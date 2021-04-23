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«Коламбус» потерпел 8-е поражение кряду, уступив на выезде «Тампе»

«Коламбус» потерпел 8-е поражение кряду, уступив на выезде «Тампе»
Хоккей / НХЛ 0
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своём льду «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:1.

За «Тампу» дважды отличился Блейк Коулман и единожды Ондржей Палат. Автором единственной заброшенной шайбы «Коламбуса» стал Сет Джонс.

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв провёл на льду 16 минут 51 секунду и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «+1». У его коллеги по амплуа из «Коламбуса» Владислава Гаврикова – «-1» за 17.31 на льду.

Ворота «Тампы» в этой игре защищал Кёртис Макэллини, отразивший 24 броска из 25.

«Тампа-Бэй Лайтнинг», набрав 64 очка в 47 встречах, занимает 3-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Коламбус Блю Джекетс» (39), который потерпел 8-е поражение кряду, – на 8-м месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 апреля 2021, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Джонс (Бьёркстранд, Лайне) – 09:36' (5x4)   1:1 Коулман (Гурд) – 34:51' (5x5)   2:1 Палат (Киллорн) – 48:14' (5x5)   3:1 Коулман – 59:35' (en)

В параллельном матче «Бостон» на выезде крупно обыграл «Баффало» — 5:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 апреля 2021, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Маршан (Бержерон, Райлли) – 12:36' (5x5)   1:1 Руотсалайнен (Бьорк, Козенс) – 25:27' (5x5)   1:2 Грызлик (Макэвой, Пастрняк) – 32:50' (5x5)   1:3 Пастрняк (Маршан, Грызлик) – 44:55' (5x5)   1:4 Ритчи (Дебраск, Койл) – 46:01' (5x5)   1:5 Крейчи (Лозон, Холл) – 58:02' (5x5)
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