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Семён Варламов вышел на первое место по шат-аутам в нынешнем сезоне НХЛ

Семён Варламов вышел на первое место по шат-аутам в нынешнем сезоне НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Айлендерс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей по буллитам – 1:0.

Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 26 бросков в матче и провёл вторую сухую игру в текущем сезоне НХЛ. Его соотечественник и коллега по амплуа из «Айлендерс» Семён Варламов отразил 28 бросков — для него этот шат-аут стал пятым в сезоне.

Статистика Семёна Варламова в регулярном чемпионате НХЛ-2020/2021.

32-летний Варламов вышел на первое место по сухим матчам в текущей регулярке, сравнявшись с канадским голкипером Марком-Андре Флёри («Вегас Голден Найтс») и немецким вратарём Филиппом Грубауэром («Колорадо Эвеланш»).

Самсонов вышел на 10-е место среди российских вратарей по матчам на «0» за карьеру в НХЛ
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