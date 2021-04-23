Самсонов вышел на 10-е место среди российских вратарей по матчам на «0» за карьеру в НХЛ

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Айлендерс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей по буллитам – 1:0.
Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 26 бросков в матче и провёл вторую сухую игру в текущем сезоне НХЛ. Его соотечественник и коллега по амплуа из «Айлендерс» Семён Варламов отразил 28 бросков — для него этот шат-аут стал пятым в сезоне.
Самсонов оформил третий шат-аут за карьеру в лиге вышел на 10-е место в НХЛ по матчам на «0» среди российских вратарей, повторив результат вратаря «Айлендерс» Ильи Сорокина. Илья превзошёл результат Андрея Трефилова и голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина (по два).
Национальный рекорд принадлежит Евгению Набокову (59), второе место занимает Николай Хабибулин (46), топ-3 замыкают Илья Брызгалов и голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский (по 34). Пятое место занимает Варламов (32). Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский располагается на шестом месте с 25 шат-аутами. Следом идут вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин (11), Михаил Шталенков (восемь) и голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев (шесть).
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