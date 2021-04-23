«Динамо» продлило контракты с защитником Зайцевым и нападающим Кулёминым
Московское «Динамо» продлило контракт с защитником Егором Зайцевым до 2023 года и с форвардом Вячеславом Кулёминым до 2022-го, сообщает официальный сайт клуба.
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Кулёмин провёл 35 матчей в регулярном чемпионате и набрал восемь очков: забросил четыре шайбы и отдал столько же результативных передач. В плей-офф нападающий сыграл в шести матчах и забросил одну шайбу.
Зайцев в регулярке сыграл 58 матчей, забросил одну шайбу и отдал восемь передач. В плей-офф защитник принял участие в 10 матчах, где отдал две передачи.
«Динамо» завершило регулярный чемпионат на третьем месте в таблице Западной конференции. В плей-офф бело-голубые уступили санкт-петербургскому СКА во втором раунде.
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