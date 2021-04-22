«Динамо» продлило контракт с Ерёменко. Следующий сезон станет для голкипера 17-м в клубе

41-летний голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко продлил контракт со столичным клубом до 2022 года, сообщает официальный сайт бело-голубых.
Следующий сезон станет для воспитанника «Динамо» 17-м в клубе. Он повторит рекорды Александра Мальцева и Валерия Васильева, которые провели в команде 17 сезонов.
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Ерёменко провёл 26 матчей в регулярном чемпионате и сделал четыре шат-аута, в плей-офф сыграл пять встреч, одна из которых – сухая.
Новое соглашение с голкипером рассчитано на один год и носит односторонний характер.
По итогам регулярного чемпионата «Динамо» завершило сезон на третьем месте в таблице Западной конференции, в плей-офф бело-голубые уступили в четвертьфинале петербургскому СКА – 1-4.
- 22 апреля 2021
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