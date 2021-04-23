Брагин: определяем тех, кто будет работать дальше. На отдельные вопросы получили ответы
Главный тренер сборной России Валерий Брагин подвёл итоги встречи с Беларусью (6:3).
«В первую очередь мы определяем кандидатов, кто будет работать дальше. У нас поездка в Швейцарию, где будет две встречи, потом этап Евротура. Нам надо определяться с кандидатами, поэтому сейчас каждый матч важен. Было сказано, что сильнейшие поедут на чемпионат мира. Все это понимают и стараются. На отдельные вопросы сегодня мы получили ответы», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, в первом матче Еврочелленджа сборная России обыграла команду Беларуси. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 6:3 (0:0, 6:1, 0:2) в пользу подопечных Валерия Брагина.
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Репетиция перед чемпионатом мира команде Валерия Брагина пока удаётся, но третья двадцатиминутка матча была сыграна слабо.
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