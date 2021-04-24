Павел Бучневич забил 20-й гол в сезоне НХЛ

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» идёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Филадельфию Флайерз.

На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу «Рейнджерс». В составе хозяев забивали Крис Крайдер и российский нападающий Павел Бучневич. Российский форвард Артемий Панарин отметился результативной передачей. Для Бучневича этот гол стал 20-м в текущем сезоне НХЛ. Также на его счету 21 результативная передача в 47 играх.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.