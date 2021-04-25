Кузнецов: без Овечкина сложно играть, но у нас появляется дополнительная мотивация
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал выступление команды в отсутствие капитана Александра Овечкина, получившего травму.
«Если нам не хватает такого игрока, как Овечкин, мы должны сделать шаг вперёд. Без него сложно играть, и я думаю, что именно поэтому мы сегодня улучшаем нашу игру сегодня и используем это как мотивацию, потому что хотим быть счастливыми и уверенными в том, что выполним задачу», — цитирует Кузнецова журналист Том Гулитти в «твиттере».
Напомним, что 23 апреля капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму. В период отсутствия Овечкина «Вашингтон» 25 апреля обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 6:3, а одну из шайб забросил Кузнецов.
Рекомендуем вам
- 25 апреля 2021
-
09:23
-
09:00
-
08:54
-
08:46
-
08:27
-
08:18
-
08:12
-
07:59
-
07:11
-
07:11
-
04:53
-
04:42
-
04:34
-
04:18
-
02:46
-
02:27
- 24 апреля 2021
-
23:55
-
23:37
-
23:28
-
23:09
-
22:56
-
22:36
-
22:30
-
22:08
-
21:51
-
21:49
-
21:49
-
21:18
-
21:08
-
20:57
-
20:50
-
20:49
-
20:47
-
20:42
-
20:39
Партнерский контент
Рекомендуем вам