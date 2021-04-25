Кузнецов: без Овечкина сложно играть, но у нас появляется дополнительная мотивация

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал выступление команды в отсутствие капитана Александра Овечкина, получившего травму.



«Если нам не хватает такого игрока, как Овечкин, мы должны сделать шаг вперёд. Без него сложно играть, и я думаю, что именно поэтому мы сегодня улучшаем нашу игру сегодня и используем это как мотивацию, потому что хотим быть счастливыми и уверенными в том, что выполним задачу», — цитирует Кузнецова журналист Том Гулитти в «твиттере».



Напомним, что 23 апреля капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму. В период отсутствия Овечкина «Вашингтон» 25 апреля обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 6:3, а одну из шайб забросил Кузнецов.