«Авангард» обыграл ЦСКА в пятом матче и вышел вперёд в финальной серии Кубка Гагарина

26 апреля в Москве на «ЦСКА-Арене» проходил пятый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).

На 25-й минуте «Авангард» убежал в контратаку: Кирилл Семёнов отдал передачу вдоль ворот на Дамира Шарипзянова, который открыл счёт в матче.

На 35-й минуте Рид Буше убежал в контратаку и забросил шайбу в меньшинстве.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

После пяти матчей омичи ведут в серии со счётом 3-2. Шестая встреча состоится 28 апреля в Балашихе и начнётся в 19:00 мск.



В финале Восточной конференции «Авангард» победил «Ак Барс», выиграв серию в семи матчах — 4-3. В финальной серии Западной конференции ЦСКА оказался сильнее СКА — 4-2.



Напомним, впервые в истории КХЛ два раза подряд в финале встречаются одни и те же команды. Они играли друг с другом в финале сезона-2018/2019, когда армейцы впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 в КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.