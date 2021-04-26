Андронов: ЦСКА допустил не очень приятные ошибки. В финале так играть нельзя

Капитан ЦСКА Сергей Андронов прокомментировал поражение от «Авангарда» в пятом финальном матче Кубка Гагарина (0:2).



«Хорошая, напряжённая игра. Допустили не очень приятные ошибки, которые обернулись голами в наши ворота. В финале так играть нельзя. В чём ЦСКА нужно добавить? Начать забивать шайбы, агрессивнее в нападении действовать. Мы тоже порой себе вопрос задаём, почему шайба не идёт в ворота. Загадка такая, но будем её разгадывать», – передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

После пяти матчей в серии ведёт омская команда со счётом 3-2. Следующая встреча состоится 28 апреля в Балашихе. Начало игры в 19:00 мск.

Напомним, впервые в истории КХЛ два раза подряд в финале встречаются одни и те же команды. Они играли друг с другом в финале сезона-2018/2019, когда армейцы впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 в КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.