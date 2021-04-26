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Каменский: два гола «Авангарда» в меньшинстве — это случай. ЦСКА нельзя так действовать

Каменский: два гола «Авангарда» в меньшинстве — это случай. ЦСКА нельзя так действовать
Хоккей / КХЛ 0
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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мнением о пятом финальном матче Кубка Гагарина, где ЦСКА уступил «Авангарду» со счётом 0:2.

«Игра была захватывающая. ЦСКА не забил, а не забиваешь – не выигрываешь. Пропустили очень обидный гол в большинстве, но игра была равная. Качели качались туда-сюда, кто первый забил тот и выиграл. Что касается двух голов «Авангарда» в меньшинстве – это просто случай. Конечно, так нельзя действовать. Большинство делает разницу в таких сериях.

Отсутствие Шалунова – потеря, он лидер ЦСКА. Но играет команда, побеждает тоже она. Хотелось бы, чтобы Максим играл, но есть правила хоккея, которые нельзя нарушать.

В чём «Авангард» превосходит ЦСКА? Пока что омичи превзошли «армейцев» только в этом матче. В первую очередь в дисциплине. А так, это абсолютно равная серия, цена ошибки слишком велика. У «Авангарда» было всего два момента, которые они и использовали, вот и всё», – сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

«Авангард» обыграл ЦСКА в пятом матче и вышел вперёд в финальной серии Кубка Гагарина
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