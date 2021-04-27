«Каролина» впервые в истории клуба пробилась в плей-офф третий сезон кряду

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» дома в овертайме обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 4:3. В активе команды Рода Бриндамора стало 69 очков в 48 матчах, и этого хватило «ураганам» для гарантированного выхода в плей-офф.
«Каролина» пробилась в плей-офф третий сезон кряду, что произошло впервые с «Харрикейнз» после переезда в Роли в 1997 году. За это время лучшим результатом в истории «ураганов» является победа в розыгрыше Кубка Стэнли 2006 года, когда «Каролина» в финале плей-офф обыграла «Эдмонтон Ойлерз». Четырьмя годами ранее «ураганы» уступили в решающей серии «Детройт Ред Уингз».
В минувшем сезоне подопечные Бриндамора завершили выступление в плей-офф на стадии первого раунда после поражения от «Бостон Брюинз».
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