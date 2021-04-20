Команда Панарина набрала отличный ход, но пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли ей поможет только серия побед над главным соперником в лиге.

Кто попадёт в плей-офф, а кто отправится в отпуск? Интриги конца регулярки в НХЛ

Из-за тяжёлой ситуации с коронавирусом в «Ванкувер Кэнакс» руководство Национальной хоккейной лиги несколько раз меняло дату завершения регулярного чемпионата. Если больше не произойдёт ничего экстраординарного, то регулярка должна завершиться 19 мая, когда последние матчи проведут представители Канадского дивизиона. Все команды сыграют по 56 встреч, как и было запланировано изначально. За месяц до конца регулярки рассказываем, как обстоят дела в каждом дивизионе, и напоминаем, что в этом году НХЛ пошла на изменение формата — все матчи проходят внутри дивизионов и в розыгрыш Кубка Стэнли попадают по четыре команды из каждого (им же играть между собой в первых двух раундах).

«Мои лёгкие «кричат». У «Ванкувера» 19 игр за месяц, там возмущены решением НХЛ Перед сезоном все были согласны с рисками, но теперь игроки могут вынудить НХЛ пойти на уступки.

Восточный дивизион

Лидеры: «Вашингтон» (46 матчей, 62 очка), «Айлендерс» (45 матчей, 60 очков), «Питтсбург» (45 матчей, 59 очков).



Команда Питера Лавиолетта ударно провела отрезок в конце февраля – начале марта, выиграв 13 матчей из 15, благодаря чему практически гарантировала себе выход в плей-офф. Главный вопрос, который сейчас волнует болельщиков «столичных», это сколько шайб забьёт Александр Овечкин до конца регулярки. В активе российского форварда 730 голов за карьеру в НХЛ, и он всего на один точный бросок отстаёт от занимающего пятое место в рейтинге лучших снайперов в истории лиги Марселя Дионна.

У Овечкина 730 голов в НХЛ! Сделал дубль пушечными бросками и готов обойти легенду Офис Александра не прекращает работу – до Марселя Дионна и звания пятого снайпера в истории осталась одна шайба.

По потерянным очкам вровень с «Вашингтоном» идёт «Нью-Йорк Айлендерс», но, как ни странно, именно эта команда находится в самом уязвимом положении среди лидеров Восточного дивизиона. Что касается «Питтсбурга», то подопечным Майка Салливана пока что волноваться абсолютно не о чем. На этой неделе «пингвинам» предстоит провести три матча подряд с терпящим бедствие «Нью-Джерси Дэвилз». В случае победной серии «Питтсбург» может снять все вопросы о выходе во второй этап сезона.

Борются за плей-офф: «Бостон» (43 матча, 56 очков), «Рейнджерс» (45 матчей, 52 очка).

В последнее время «Бостон» набрал приличный темп и одержал серию важных побед. Команда Брюса Кэссиди не испытывает никаких проблем в атаке, а на последний рубеж вернулся основной голкипер Туукка Раск, что сразу добавило надёжности и обороне. Неплохо влился в коллектив и звёздный новичок Тейлор Холл. Учитывая весь потенциал состава и календарь оставшихся матчей, «мишки» должны спокойно выходить в плей-офф.

А что же «Рейнджерс»? В какой-то момент показалось, что самая русская команда НХЛ окончательно потеряла надежды на выход в плей-офф, но команда Дэвида Куинна сумела воспрять духом и зацепиться за уходящий поезд. Четыре победы кряду над «Нью-Джерси» оставили «синерубашечникам» минимальные шансы на продолжение борьбы в сезоне. Как уже было замечено выше, особенностью нынешней регулярки является то обстоятельство, что все матчи играются внутри дивизионов. Именно это обстоятельство позволяет «Рейнджерс» продолжать надеяться на плей-офф.

Фееричный матч Бучневича в НХЛ! Вошёл в историю, сделав хет-трик в день рождения! Артемий Панарин набрал четыре очка в матче, а Игорь Шестёркин побил рекорд «Рейнджерс», установленный в сезоне-1939/1940.

Учитывая график дальнейших встреч, парням с Бродвея жизненно важно выиграть три матча из трёх у «Айлендерс». Казалось бы, что на данный момент команды разделяет целая пропасть в восемь очков в таблице, но у «Рейнджерс» есть шанс в очных встречах со своим самым принципиальным соперником в лиге отыграть 75% от этого отставания. Если это произойдёт, тогда подопечным Куинна можно будет рассчитывать на осечки «островитян» в других матчах.

Опередить «Бостон» и «Питтсбург» будет намного сложнее, так как у этих команд впереди ещё очень много матчей с аутсайдерами дивизиона. К тому же «мишки» имеют две встречи в запасе относительно «Рейнджерс». Впрочем, это всё чистая математика. На практике «синерубашечникам» может помочь только чудо, слишком многое было упущено в середине регулярки, в том числе в тот момент, когда в расположении команды отсутствовал Артемий Панарин.

«Вы ведь помните Мессье? Теперь у «Рейнджерс» новый вожак». Америка – о рекорде Панарина Там восхищаются достижением российского форварда: 138 очков за сто игр – такого в Нью-Йорке никто не делал.

Точно мимо плей-офф: «Филадельфия» (45 матчей, 47 очков), «Нью-Джерси» (44 матча, 34 очка), «Баффало» (45 матчей, 31 очко).

За последний месяц «Филадельфия» проделала путь из разряда команд, что «борются за плей-офф», до списка тех, кто «точно мимо плей-офф». «Лётчиков» всё-таки добил вратарский вопрос. Основной голкипер «Флайерз» Картер Харт проводит просто отвратительный сезон, а достойной замены в команде ему не нашлось. Формально «Филадельфия» ещё может совершить спортивный подвиг, выиграть 11 матчей кряду и набрать 69 очков. Но, во-первых, поверить в это просто невозможно, а во-вторых, остальные команды тоже будут одерживать какие-то победы и набирать очки, так что даже столь удачная серия не спасёт команду Алена Виньо.

«Нью-Джерси» и «Баффало» давно потеряли надежду на плей-офф. В дедлайн оба клуба провели мощную распродажу ценных активов, а сейчас заняты обкаткой молодых игроков для будущих чемпионатов. Несмотря на это, за каждую победу в матчах с этими командами необходимо биться до самого конца. В противном случае можно не досчитаться важных очков на финише сезона.

«Рейнджерс» нашли своего клиента! Первый гол Кравцова в НХЛ и новая высота Панарина Парни с Бродвея были близки к большому провалу, но Мика Зибанеджад спас важнейшую победу для «Рейнджерс».

Центральный дивизион

Лидеры: «Каролина» (44 матча, 63 очка), «Флорида» (46 матчей, 63 очка), «Тампа» (45 матчей, 62 очка).



Здесь также есть явная группа лидеров, которая уже ведёт борьбу не за саму путёвку в плей-офф, а за итоговую позицию в дивизионе и общей таблице НХЛ. «Каролина», «Флорида» и «Тампа» занимают места с третьего по пятое во всей лиге и сосредоточены на подготовке к плей-офф. Действующий чемпион НХЛ в последнее время играет не очень стабильно для собственных стандартов, но срывы обычно происходят, когда выходной получает Андрей Василевский.

«Тампа» без Василевского уступила на выезде «Нэшвиллу», пропустив семь шайб

У «Каролины» сбалансированный состав, блестящая атака, как часы работают спецбригады, а у «Флориды» в этом сезоне пришёл в норму Сергей Бобровский. Прошлый сезон стал для 32-летнего вратаря одним из худших за всю карьеру, за что он угодил под жёсткий шквал критики, однако в нынешней регулярке россиянин в полном порядке. В дедлайн «пантеры» заключили контракт до конца сезона с Никитой Гусевым, но его дела в новом клубе пока идут с переменным успехом.

Сергей Бобровский Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Бобровский в пятый раз обыграл «Коламбус». «Флорида» станет сенсацией в плей-офф? На «мундиров» стало жалко смотреть. А «пантеры» могут выиграть свой дивизион.

Борются за плей-офф: «Нэшвилл» (47 матчей, 51 очко), «Даллас» (44 матча, 48 очков), «Чикаго» (46 матчей, 47 очков).

За четвёртый билет в плей-офф разворачивается нешуточная борьба, и кто выйдет из неё победителем, пока совершенно непонятно. По набранным очкам на текущий момент четвёртое место занимает «Нэшвилл Предаторз», на последнем рубеже которого роскошный сезон проводит финский голкипер Юусе Сарос. Кажется, что этот 26-летний вратарь наконец-то готов сделать новый шаг в своей карьере и покинуть категорию вечно перспективных, перейдя на другой уровень.

Однако даже беглого взгляда на таблицу дивизиона достаточно, чтобы понять, что по потерянным очкам «Нэшвилл» уступает «Далласу». Финалист Кубка Стэнли 2020 года имеет три матча в запасе относительно «хищников» и сейчас проводит серию встреч с одним из главных аутсайдеров дивизиона «Детройтом». Не будем сбрасывать со счетов и «Чикаго» с проводящим прекрасный сезон Патриком Кейном. Команда Джереми Коллитона всё ещё в гонке.

Пролетают мимо плей-офф: «Коламбус» (47 матчей, 39 очков), «Детройт» (47 матчей, 39 очков).

По своей игре в последний месяц «Коламбус» может претендовать на статус абсолютно худшей команды в НХЛ. Из последних 10 матчей подопечные Джона Тортореллы проиграли девять. Просто ужасен Патрик Лайне, до конца сезона из-за травмы вылетел первый защитник Зак Веренски, провалилась вратарская бригада. Неудивительно, что в дедлайн команду покинул её многолетний лидер и капитан Ник Фолиньо. «Детройт» периодически подаёт признаки жизни, но не больше. Генеральному менеджеру Стиву Айзерману предстоит большая работа в ближайшие пару лет по исправлению ситуации.

Фолиньо ушёл из «Коламбуса» за Кубком. Раньше он «поливал» за это Панарина и Бобровского Он ругал русских за отказ продлевать контракты, а вскоре сбежал сам.

Западный дивизион

Лидеры: «Вегас» (45 матчей, 66 очков), «Колорадо» (43 матча, 64 очка), «Миннесота» (44 матча, 59 очка).

Ещё до старта сезона вряд ли кто-то сомневался, что «Вегас» и «Колорадо» будут задавать тон всему дивизиону и спорить за первое место. Это две самые малопропускающие команды в лиге, вратарский дуэт «Вегаса» в лице Марка-Андре Флёри и Робина Ленера и Филипп Грубауэр из «Колорадо» показывают фантастическую игру, в атаке блистают Марк Стоун и Микко Рантанен, в защите выделяются Ши Теодор и Кейл Макар.

Куда более удивительно, что на третьем месте прочно удерживается «Миннесота». Тут, конечно, не обошлось без провала «Сент-Луиса», но нельзя не отдать должное и игрокам «дикарей». В первую очередь, речь, конечно, о Кирилле Капризове, который преобразил команду и мгновенно поменял настроение в раздевалке. В последнем матче с «Аризоной» российский форвард набрал 37-е (18+19) очко в 44-й игре регулярки и превзошёл рекорд Мариана Габорика (36 очков в 71 встрече) по количеству набранных очков для новичков «Миннесоты».

Кирилл Капризов Фото: Christian Petersen/Getty Images

Три соперника Капризову не помеха! Долларовый Кирилл вновь забил и вошёл в историю клуба Превзошёл достижение Габорика 20-летней давности и стал самым результативным новичком «Миннесоты».

Борются за плей-офф: «Аризона» (46 матчей, 45 очков), «Сент-Луис» (43 матча, 44 очка), «Сан-Хосе» (45 матчей, 41 очко), «Лос-Анджелес» (42 матча, 38 очков)

Откровенно говоря, очень удивительно видеть «Сент-Луис» в том положении, которое сейчас занимает команда Крэйга Берюбе. Имея в составе таких хоккеистов, как Тори Крюг, Брэйден Шенн, Джейден Шварц, Майк Хоффман, Владимир Тарасенко, Дэвид Перрон, «музыканты» должны были давно перейти в разряд лидеров дивизиона. Да, на каком-то этапе регулярки «блюзменов» преследовала эпидемия травм, но сегодня они проиграли главному конкуренту за выход в плей-офф «Аризоне», играя практически в оптимальном составе.

«Койоты» продолжают цепляться за место в четвёрке, выжимая максимум возможного из своего подбора хоккеистов. Что касается «Сан-Хосе» и «Лос-Анджелеса», то эти команды могут ухватиться за путёвку в плей-офф только в том случае, если их успешные серии наложатся на провалы конкурентов.

Пролетают мимо плей-офф: «Анахайм» (46 матчей, 35 очков).

«Анахайм» давно не решает никаких турнирных задач, плотно застолбив за собой последнее место в дивизионе. В составе команды много молодых талантов, которые получают неоценимый опыт игры в НХЛ. Немного жаль, что всего 17 матчей в нынешнем сезоне дали сыграть самому ценному игроку молодёжного чемпионата мира Тревору Зеграсу. За его игрой на высшем уровне хотелось бы последить побольше.

Северный дивизион

Лидеры: «Торонто» (45 матчей, 61 очко), «Виннипег» (45 матчей, 57 очков), «Эдмонтон» (44 матча, 56 очков), «Монреаль» (43 матча, 47 очков).

В Канадском/Северном дивизионе три билета в плей-офф, можно сказать, уже зарезервированы, осталось лишь расставить команды по местам. «Торонто», «Виннипег» и «Эдмонтон» уверенно контролируют ситуацию. Периодически эти команды позволяют себе довольно неожиданные поражения, но на ситуации в таблице они никоим образом не сказываются.

Мэттьюс оторвался от Овечкина уже на 10 голов! Судьба снайперской гонки НХЛ решена? Похоже, Александра Великого оставят без десятого «Морис Ришара».

«Монреаль» находится в переходной зоне. Команда Доминика Дюшарма сильно отстала от лидеров, но и от ближайшего преследователя находится на приличном отдалении.

Борются за плей-офф: «Калгари» (45 матчей, 41 очко), «Ванкувер» (38 матчей, 37 очков).

«Калгари» является одной из самых удивительных команд в лиге. В течение прошлой недели подопечные Дэррила Саттера последовательно грохнули трёх лидеров дивизиона – «Эдмонтон», «Торонто» и «Монреаль». Казалось бы, на такой волне можно выдать победную серию и сильно поправить турнирное положение, но сегодня на своём льду «огоньки» проиграли «Оттаве». С такой нестабильностью результатов надеяться на плей-офф очень сложно.

Если говорить о «Ванкувере», то здесь ключевым моментом является ответ на вопрос – в каком состоянии команда вернулась после месячного простоя. В первом матче после паузы «Кэнакс» обыграли «Торонто», но команде Трэвиса Грина предстоит сыграть 19 матчей за 31 день. Убийственный график, с которым справиться «Ванкуверу» будет невероятно сложно. При этом по потерянным очкам «Кэнакс» сейчас идут наравне с «Монреалем».

Пролетают мимо плей-офф: «Оттава» (46 матчей, 36 очков).

В последнее время «сенаторы» показывают неплохую игру – три победы в четырёх матчах. «Оттава» наконец-то перестала безвольно проигрывать, что регулярно случалось на старте чемпионата. Столичный клуб обрёл некоторую стабильность и периодически цепляет лидеров дивизиона.