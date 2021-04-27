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Барабанов установил личный рекорд по игровому времени в дебютном матче НХЛ за «Сан-Хосе»

Барабанов установил личный рекорд по игровому времени в дебютном матче НХЛ за «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ 0
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Новичок «Сан-Хосе Шаркс», российский нападающий Александр Барабанов в дебютном матче за новый клуб установил личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» Барабанов провёл на льду 17 минут 15 секунд.

В минувший дедлайн НХЛ Барабанов перешёл в «Шаркс» из «Торонто Мэйпл Лифс». До перехода в состав «акул» в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Барабанов сыграл 13 игр за «Торонто» и отметился одной результативной передачей.

Барабанов в дебютном матче за «Шаркс» четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2».

Встреча завершилась победой «Сан-Хосе» со счётом 6:4.

Следующий матч 29 апреля команды проведут между собой, затем «Сан-Хосе» 1 и 2 мая на выезде сыграет с «Колорадо Эвеланш», а «Аризона» в эти же даты примет «Вегас Голден Найтс».

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