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36 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» одержать победу над «Баффало»

36 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» одержать победу над «Баффало»
Хоккей / НХЛ 0

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на своём льду «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:1, которая стала для «синерубашечников» третьей кряду.

В составе «Рейнджерс» отличились Брендан Смит, Алекси Лафренье и Мика Зибанеджад. Автором единственной заброшенной шайбы «Баффало» стал Сэм Райнхарт.

Российский нападающий «Нью-Йорка» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 18 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+1», не отметившись результативными действиями. Его одноклубники Павел Бучневич и Виталий Кравцов очков также не набрали, проведя на льду 16.59 и 8.35 соответственно, у обоих показатель полезности «0».

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 36 бросков из 37.

«Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 58 очков в 50 встречах, занимает 5-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ, отставая от «Бостон Брюинз» на 3 очка. «Баффало Сэйбрз» (33) – на 8-м месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 апреля 2021, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Смит – 22:22' (5x5)   1:1 Райнхарт (Миттельштадт) – 39:56' (5x4)   2:1 Лафренье (Строум, Фокс) – 49:49' (5x5)   3:1 Зибанеджад (Крайдер, Строум) – 53:49' (5x4)
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