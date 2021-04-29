Емелин поднимал кубок, Толчинский обнимался с Хартли. Яркие фото чемпионства «Авангарда»

28 апреля в Балашихе на «Арене-Балашиха» имени Юрия Ляпкина проходил шестой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и московским ЦСКА. Омичи одержали победу со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) и стали победителями Кубка Гагарина.
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о своём уникальном достижении, связанном с победой во всех лигах, где он тренировал.
«Я стал вторым после Кинэна тренером, выигравшим и Кубок Гагарина, и Кубок Стэнли? Дело не во мне, я приехал сюда, потому что хотел выиграть Кубок Гагарина, это был мой личный вызов. Мне очень повезло, я рождён под счастливой звездой, выиграл уже шесть титулов в шести лигах.
Но в то же время это командная игра, я приехал сюда три года назад, вырос вместе с игроками, членами тренерского штаба. Добавились новые игроки, пришёл Алексей Волков. Мы выросли как семья, дело не во мне, это не моё чемпионство, а чемпионство «Авангарда».
Я выучил одну вещь уже очень давно, родители говорили мне: «Окружи себя хорошими людьми, они сделают тебя успешным». Это моя история».
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Авангард» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.
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