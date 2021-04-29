Сборная Канады обыграла Латвию на юниорском чемпионате мира по хоккею 2021

Завершился матч юниорского чемпионата мира по хоккею, в котором национальная команда Канады встречалась со сборной Латвии. Встреча прошла в Плейно на стадионе «Чилдренс Хелс Стар-центр» и завершилась победой канадцев со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Логан Стэнковен, Мэйсон Мактавиш, Дилан Гюнтер и Мэйсон Мактавиш. За латвийцев забивали Анри Равинскис и Сандис Вилманис.

В следующем матче сборная Канады сыграет со Швейцарией, а Латвия встретится с Беларусью. Матчи пройдут 1 мая и 30 апреля соответственно.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.