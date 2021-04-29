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Сборная Канады обыграла Латвию на юниорском чемпионате мира по хоккею 2021

Сборная Канады обыграла Латвию на юниорском чемпионате мира по хоккею 2021
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

Завершился матч юниорского чемпионата мира по хоккею, в котором национальная команда Канады встречалась со сборной Латвии. Встреча прошла в Плейно на стадионе «Чилдренс Хелс Стар-центр» и завершилась победой канадцев со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Логан Стэнковен, Мэйсон Мактавиш, Дилан Гюнтер и Мэйсон Мактавиш. За латвийцев забивали Анри Равинскис и Сандис Вилманис.

В следующем матче сборная Канады сыграет со Швейцарией, а Латвия встретится с Беларусью. Матчи пройдут 1 мая и 30 апреля соответственно.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

U18 ЧМ-2021. Группа A
29 апреля 2021, четверг. 04:00 МСК
Канада U18
Окончен
4 : 2
Латвия U18
1:0 Стэнковен (Целльвегер) – 27:58' (5x4)   2:0 Мактавиш (Стэнковен, Бедард) – 30:01' (5x5)   2:1 Равинскис (Лавиньш) – 39:18' (5x5)   3:1 Гюнтер (Мактавиш) – 50:38' (5x5)   3:2 Вилманис – 53:27' (5x4)   4:2 Мактавиш (Бедард, Гюнтер) – 59:17' (5x4)
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